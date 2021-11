Le FIPHFP et l’ANFH luttent contre les stéréotypes sur les handicapés

Dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des handicapés, qui se tient du 15 au 21 novembre 2021, l’ANFH et le FIPHFP s’engagent pour favoriser l’emploi des handicapés dans la fonction publique hospitalière et luttent contre les stéréotypes dont ceux-ci font l’objet.

Des supports ludiques pour se défaire des préjugés

Dans le cadre d’une convention commune avec le FIPHFP, onze établissements publics de santé de Charente se sont engagés à réaliser une importante action de communication afin de lutter contre les stéréotypes autour des handicapés, pour la période 2020-2022.

Cette année, une compagnie de théâtre interviendra dans tous les hôpitaux et EHPAD de la région Nouvelle-Aquitaine pour proposer une sensibilisation sur le thème du handicap. À travers des scènes du quotidien, leur objectif est clair : montrer que chacun à son rôle à jouer, qu’il faut sensibiliser sur le parcours des handicapés et comprendre les difficultés rencontrées par les managers.

Au-delà de cette intervention régionale, l’ANFH diffuse également quatre films d’animation réalisés par les établissements publics de santé de Charente, avec le soutien du FIPHFP, déconstruisant les idées reçues :

Un partenariat stratégique pour aider à l‘insertion des handicapés

En 2010, le FIPH-FP et l’ANFH ont conclu une convention de partenariat visant à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents de la fonction publique hospitalière handicapés. Effective depuis le 1er septembre 2021, la nouvelle convention projette un plan d’action sur neuf axes par la formation, l’information et des personnes « ressources », via la mobilisation et la coordination de leurs moyens respectifs.