Vers la disparition programmée de l'allocation d'adulte handicapé ?

Dans une tribune publiée sur le site de Libération et dans un communiqué diffusé, APF France Handicap, l’APAJH, l’UNAFAM et l’UNAPEI dénoncent la disparition programmée de l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et annoncent qu'ils ont quitté le simulacre de concertation du gouvernement sur le revenu universel d’activité (RUA). En effet, nous refusons fermement une réforme qui dégraderait les droits des handicapés.



Depuis le mois de juin, nous avons activement participé aux travaux sur le RUA, lequel prétend simplifier le système des minima sociaux en France. Dès le début de la « concertation », nous n’avons eu de cesse de rappeler, arguments à l’appui, que l’intégration de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au sein du RUA risque de menacer les droits des handicapés.

L’AAH, un minimum social pas comme les autres



En effet, l’AAH n’est pas un minimum social ; elle a une vocation spécifique : ce sont les conséquences des déficiences et incapacités de l'intéressé qui fondent l’accès à cette allocation et pas seulement sa situation de vulnérabilité sociale.



En outre, alors qu’une consultation citoyenne organisée par le gouvernement a confirmé les craintes exprimées par les associations en mettant en évidence le rejet massif de ce projet par nos concitoyens (61 % d'opinions défavorables), le gouvernement s’entête à ignorer nos alertes et tente d'imposer une réforme inadaptée aux handicapés.



La parole des associations et des citoyens n'est pas prise en compte.



Sans faire le moindre cas de ces expressions associatives et citoyennes, les ministres et conseillers de l'Élysée laissent clairement entendre que la décision de faire disparaître l'AAH au profit du RUA est déjà prise, contredisant au passage les techniciens qui animent la concertation devenue de fait inutile. Nos valeurs, nos expertises, les milliers de personnes que nous représentons doivent être entendues et respectées dans leurs droits.



Nous nous opposons à l’intégration de l’allocation aux adultes handicapés dans le revenu universel d’activité et nous nous mobiliserons ces prochaines semaines pour faire entendre raison aux décideurs politiques. Nous refusons d’être les témoins silencieux de la mort d’un droit acquis de longue date et qui mérite d'être renforcé plutôt que sacrifié.