La MASFIP et APF France handicap lancent les « tutos de Ludo »

Une mini web série ludique pour apprendre les bons gestes du quotidien auprès des handicapés et personnes en perte d’autonomie.

Fort d’un partenariat national initié en 2018, la Mutuelle d’action sociale des finances publiques (MASFIP) et APF France handicap se sont réunies afin d’imaginer et de concevoir les « tutos de Ludo », une mini web série visant à faciliter l’accompagnement des handicapés et personnes en perte d’autonomie. À la destination du grand public et déclinés sur un ton ludique, les neuf épisodes au format court mettent les gestes de la vie quotidienne (l’alimentation, la toilette, l’habillage, les loisirs…) en exergue, tout en transmettant des messages adéquats à chaque situation.





La MASFIP place l’autonomie de ses adhérents au cœur de son action. Dans le cadre de son projet associatif et de son plaidoyer, APF France handicap agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des handicapés et de leur famille. Ces deux acteurs développent au profit de leurs adhérents, le soutien aux aidants familiaux et proches aidants et la défense des droits et l’accompagnement. Aussi, les « tutos de Ludo » s’inscrivent-ils pleinement dans les valeurs d’entraide et de solidarité partagées par les deux organisations.



Pour Dominique Combe, présidente de la MASFIP : « Cette initiative partagée avec APF France handicap illustre pleinement la volonté de la MASFIP d’accompagner concrètement ses adhérents aidants ou aidés confrontés au handicap et/ou à la perte d’autonomie. Cette réalisation et le format adopté sont également significatifs de l’engagement de la mutuelle dans la voie de l’innovation au service du plus grand nombre ».



Pour Alain Rochon, président d’APF France handicap : « Bien appréhender les gestes, accompagner au quotidien les handicapés ou personnes en perte d’autonomie et lever les appréhensions qui y sont liées sont parfaitement soulignés dans ces vidéos. Notre partenariat avec la MASFIP repose sur des valeurs communes et permet une collaboration porteuse de sens, ces tutos en sont le fidèle reflet ».