Vers un plan pluria-annuel pour les personnels en situation de Handicap à Bercy

Un groupe de travail avec les fédérations syndicales de Bercy s'est tenu ces dernières semaines avec comme unique point à l’ordre du jour le projet de plan d’action triennal handicap 2020/2022. Il fera l’objet d’une convention entre les Ministères économiques et financiers (MEF) et le FIPHFP (Fonds d’Insertion pour les Personnels en situation de Handicap dans la Fonction Publique).



Notre fédération a rappelé, son attachement à la politique « handicap » ministérielle et son opposition au projet de loi retraite qui, s'il est adopté, fragilisera le niveau des pensions des personnes en situation de handicap.



Afin d’améliorer ce projet de plan, nous avons demandé :



Le maintien du passage relatant la formation des correspondants handicap et des autres acteurs impliqués (Médecins, assistantes de service social..) par la « mission handicap » (nouvelle appellation de CRIPH depuis novembre 2018).

Le rajout dans le guide pratique destiné aux agents « handicap au travail : tous concernés », de la référence à l’action sociale ministérielle en reprenant l’ensemble des droits existants en matière d’aide (logement, vacances…).

La mise en place de correspondants en accessibilité numérique. Préciser, concernant l’accessibilité des applications informatiques, qu’il faut agir dès leur conception et selon la nature du handicap.

Une meilleure communication concernant les évènements handicap organisés par les MEF (ils seront mis en ligne) et que les directions accordent aux agents les autorisations d’absence nécessaires afin qu’ils puissent y participer.



Hormis ce dernier point, toutes ces demandes ont bien été intégrées dans la nouvelle version transmise le 7 février.



Par ailleurs, depuis ce groupe de travail des éléments ont amélioré le projet de plan d’action triennal :



La partie handicap psychique et cognitif a été réécrite pour la rendre beaucoup plus positive.

Une formation sur le handicap sera intégrée au CMFI (cycle ministériel de formation initiale).

Des éléments chiffrés concernant l'apprentissage ont été rajoutés (aménagements de la scolarité et de l’hébergement des agents en situation de handicap)

Un renforcement de la communication vis-à-vis des agents en situation de handicap pour qu’ils se fassent connaître et soient mieux informés de leurs droits. Idem pour les parents d’enfants handicapés avec les autorisations d’absence et possibilité d'aménagement du temps de travail qui existent depuis 1991 aux Ministères économiques et financiers (MEF). Mais encore, trop souvent, les services des ressources humaines et les correspondants handicap les ignorent, pénalisant et fragilisant ainsi fortement les agents concernés. Les priver de 24 jours d’autorisations d’absence par an, c’est compromettre aussi le maintien dans l’emploi de ces agents.

Le maintien de l’aide relative à la mise en accessibilité des postes de travail sur les fonds propres des MEF a été rajouté.

Handicap et mobilité



Un entretien sera proposé aux agents n’ayant pas effectué de mobilité fonctionnelle depuis 5 ans. Les agents en situation de handicap sont concernés, l’entretien devra être non contraignant. Son but sera de déterminer les raisons de l’absence de mobilité et de conseiller l’agent qui souhaiterait une mobilité, sans mobilité forcée. Il conviendra de veiller à qu’il en soit ainsi sur le terrain.



Par ailleurs, en cas de restructurations, une attention toute particulière doit être apportée aux agents en situation de handicap.





Après des années, l'administration s'engage enfin à étudier, au travers d'une cohorte d'agents en situation de handicap, les difficultés rencontrées dans leur déroulement de carrière.



La version définitive de ce plan ministériel sera présentée pour avis au CTM prévu le 10 mars puis au comité national du FIPHFP.