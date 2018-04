L’Association des Paralysés de France change de nom et devient APF France handicap

par Alain Rochon Theme: Activités sociales et culturelles

L’Association des Paralysés de France, qui depuis 85 années, accompagne, défend les droits et représente les personnes en situation de handicap et leurs proches, change de nom et devient APF France handicap !

Aujourd’hui ce changement est présenté comme un nouvel élan vers plus de diversité et d’ouverture.

Ce nouveau nom conserve l’identité historique de l’association et affirme sa vision fondée sur les droits humains, tout en gardant son essence : "avec et pour les personnes en situation de handicap et leurs proches ! "

Alain Rochon son Président a bien voulu répondre à nos questions: