La RTQH « Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé » : mode d'emploi !

A Bercy, depuis 2018, l’obligation d’obtenir la RQTH pour bénéfi cier des aides pénalisesurtout les agents malentendants détenteurs de prothèses auditives !

En effet, sous prétexte de s’aligner sur les nouvelles modalités du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), l’ensemble des aides délivrées par la Cellule de Recrutement et d’Insertion des Personnes Handicapées (CRIPH) sont désormais soumises à la présentation du document de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou de tout document mentionnant statutairement le handicap tel que : carte d’invalidité, attestation d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

A noter que la CRIPH est une structure ministérielle placée sous l’autorité du SecrétariatGénéral des Ministères Economiques et Financiers (MEF). Elle anime et fi nance la politiqueministérielle en matière d’insertion des personnes handicapées.

Ce recul a été dénoncé dès son annonce en mars 2017. Il impacte essentiellement les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition de prothèses auditives très rarement reconnus RQTH.

Avant 2018, ceux-ci bénéficiaient de cette aide au vue du seul avis médical du Médecin de Prévention. En réponse, les MEF se sont contenté de proposer une règle transitoire pour la seule année2017 applicable à partir du 1er mai 2017 :

– Acceptation des dossiers avec RQTH (ou document équivalent) ou avec justifi catif dudépôt de la demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.(MDPH).

– Pas de remise en cause de l’aide accordée par la CRIPH même en cas de refus ultérieurdu dossier par la MDPH.

467 agents ont été aidés pour appareillages auditifs en 2016 contre 395 en 2015 et la demande ne cesse de croître !

Malheureusement, Bercy n’affiche plus d’ambition en matière de prise en charge d'aides.!

MODE D’EMPLOI: PRECISIONS ! Qui peut en bénéficier ?

La RQTH peut être attribuée à toute personne âgée de 16 ans et plus, exerçant ou souhaitant exercer une activité professionnelle et dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées par un état de santé durablement fragilisé.

Précision de la loi du 11 février 2005, sur la défi nition du handicap : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société. »

Ainsi, la personne reconnue travailleur handicapé peut être une personne qui présente à la naissance, ou à la suite d’un accident de la vie, une diminution notable et durable de sescapacités physiques, motrices, sensorielles ou intellectuelles.

Par ailleurs, en fonction de la sévérité d’une maladie chronique une personne peut aussi faire valoir ses droits au statut de travailleur handicapé (diabète, insuffi sance cardiaque, respiratoire, dialyse rénale, cancer, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaque, épilepsie, maladie psychiatrique, ..)

Aujourd’hui, si des agents ne voient pas la nécessité de faire les démarches en vue d’une RQTH, il faut qu’ils en parlent à leur Médecin de Prévention qui peut les conseiller.

Pourquoi faire part à son administration de la reconnaissance de son handicap ?

En matière d’emploi, la loi rappelle la priorité au « maintien dans un cadre ordinaire de travail ». Elle réaffi rme également le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement dans l’emploi, elle prévoit une série de mesures pour faciliter l’emploi et la protection des bénéficiaires.

Quand le handicap ou l’état de santé est reconnu, il permet d’étudier de façon plus claire les moyens à mobiliser pour résoudre et compenser la situation du handicap au travail.

C’est à l’agent qu’il appartient de faire valoir ses droits auprès de son service RH, en lui remettant un exemplaire de l’attestation de la RQTH délivrée par la MDPH. Sur cet imprimé il n’est pas fait mention du type de handicap dont souffre la personne, ces informations demeurent confi dentielles.

Comment l’obtenir ?

Les formalités se font auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du domicile du demandeur.

Depuis le 1er janvier 2006 les catégories A, B ou C mentionnant le degré de handicap ont disparu, seul le handicap lourd est déclaré. Il est possible de demander le calcul de son taux d’invalidité. (Un taux d’invalidité supérieur à 50 % permet, sous certainesconditions, un départ anticipé à la retraite).

La RQTH est établie pour une période de 3, 5 ou 10 ans. Son renouvellement n’est pas automatique, il faut penser à faire les démarches nécessaires 6 mois avant la date de fi n des droits en cours.

Quels sont les droits des bénéficiaires ?

au travail :

– D’un aménagement du poste de travail qui peut être préconisé par le Médecin de Prévention (MP) et qui peut se traduire par un aménagement matériel ou par une redéfinition des tâches, une modification du rythme de travail qui tient compte de la situation de l’agent au regard de son poste de travail ;

– de l’examen prioritaire de la demande de mutation ;

– d’un suivi médical annuel assuré par le MP ;

– de prestations individuelles : assurées par la CRIPH en complément des organismes sociaux et conditionnées à l’avis du MP. (Ex: aide au fi nancement de prothèse auditive, auxiliaire de vie, aide au transport.…) et d’opérations de mise en accessibilitéimmobilière assurées par la CRIPH, après avis conjoint du MP et l’ISST ;

– de la possibilité d’avoir un temps partiel de droit : la rémunération est proportionnelle au temps travaillé.

Le MP peut être amené à donner un avis sur l’organisation du temps partieldans la sphere privée :

– De dispositifs spécifi ques relevant de l’action sociale ministérielle et interministérielle : un prêt pour l’adaptation du logement (ALPAF) : prêt entre 2400 et 10000 euros sans intérêt pour faciliter l’accessibilité du logement ; aides pour faciliter le départ en vacances (SRIAS).

– De dispositifs de droit commun : Exemples : la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ; l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)

Dernière heure:

à noter... la publication du décret n°2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (Journal officiel du 6 octobre 2018). dont il faudra tirer les conséquences...à suivre !