La plate-fome Talents H+, créée à l’initiative d’APF France handicap et de l’Association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées (AFIPH), met en relation les entreprises et les handicapés chômeurs.



Parce que le handicap a du talent, APF France handicap et l’AFIPH ont lancé la plate-forme Talents H+ pour accompagner les handicapés dans le milieu ordinaire du travail et favoriser l’inclusion par l’emploi.

Par l'intermédiaire d'une interface très simple et accessible, les candidats peuvent contacter des employeurs (en Isère dans un premier temps), quel que soit leur handicap et leur niveau d’études. Ils peuvent ainsi trouver un CDI, un CDD, un stage ou un contrat d’alternance dans des secteurs variés comme la restauration, l’hôtellerie, le bâtiment, la vente ou l’industrie.



Candidats et entreprises y trouvent leur compte : les handicapés en ayant la possibilité de décrocher un emploi correspondant à leurs envies et à leurs compétences et les entreprises en ayant accès à une pluralité de profils de travailleurs pour répondre à leurs besoins.



Plus qu’une plate-forme de mise en relation, Talents H+ est un véritable service d’accompagnement des candidats dans le monde du travail : de la rédaction du CV à la préparation des entretiens de recrutement, jusqu’au suivi personnalisé une fois en poste.



Découvrir la plate-forme Talents H+ et accéder aux offres d’emploi ici.