Le 27 juin 2018, la cérémonie de remise des trophées de la 11e édition du prix OCIRP handicap a rassemblé plus de 500 personnes à l’auditorium de la Maison de la Radio à Paris. Dix auréats ont été distingués. Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des personnes handicapées, a prononcé une allocution à cette occasion. Cette cérémonie annuelle a rempli un double objectif : être un temps fort à la fois de valorisation des actions innovantes en faveur des handicapés et pour des prises de parole d’acteurs privés, publics et de l'économie sociale et solidaire. Revivez la soirée en parcourant notre galerie photos (diffusion libre de droits).

En tant qu’union d’institutions de prévoyance et dans le cadre de son engagement social, l’OCIRP a initié ce prix avec le soutien de ses partenaires (cf. liste ci-après) afin de mobiliser le plus largement possible pour faciliter la vie des handicapés et faire évoluer le regard sur le handicap. « Nous pouvons être fiers de porter haut et fort notre plus-value sociale », s’est réjoui Pierre Mayeur, directeur général de l’OCIRP.

Le jury composé d’une trentaine de membres était placé sous la présidence d’honneur d’Axel Kahn, médecin généticien et essayiste, directeur de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), et co-présidé par Marie-Anne Montchamp, présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et Patrick Gohet, adjoint au Défenseur des Droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Ainsi, 280 dossiers de candidature ont été étudiés dans le cadre de l’appel à projets 2018. Retrouvez la liste des projets lauréats en annexe et leur descriptif complet en consultant le dossier de presse (pp. 8 à 11). Découvrez les vidéos de présentation d’une durée de 2 minutes, accessibles à tous grâce au sous-titrage et à la transcription textuelle en suivant les liens en annexe.

80 % des handicaps sont invisibles. Handicap moteur, visuel, auditif, psychique ou en raison d’une déficience intellectuelle mais aussi de maladies invalidantes, 12 millions de nos compatriotes sont touchés par un ou plusieurs handicaps.

Liste des lauréats

Les lauréats ont été récompensés selon huit thématiques :

Le prix spécial du jury au collège St Vincent de Brest et le coup de cœur du jury a été décerné à World of Clarence pour le projet « sublimer le handicap grâce à YouTube » et pour ses « projets culturels et éducatifs fédérateurs ».