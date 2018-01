Article

L’UGEM signe une convention de partenariat avec l’AGEFIPH

Vendredi 12 janvier 2018, Marc Tranchat (président de l’UGEM) et Anne Baltazar (présidente de l’AGEFIPH) ont signé une convention de partenariat devant les partenaires sociaux de la branche professionnelle des employeurs mutualistes. Elle renforce le rôle d’employeur responsable de la branche et permet la mise en place d’une démarche structurée indispensable à l’élaboration et au déploiement d’une politique de handicap active.



Cette convention traduit des engagements forts comme l’accompagnement des mutuelles via l’animation d’un réseau de référents du handicap, l’implication managériale avec des formations spécifiques et des actions de sensibilisation, l’intégration d’étudiants handicapés par le biais de relations directes avec les écoles.



À travers cette convention conclue pour une durée de trois ans, l’UGEM contribue à une prise en compte renforcée de la question du handicap dans les stratégies des mutuelles.



En cela, ce partenariat rejoint utilement la démarche de transformation que l’AGEFIPH a déjà engagée via le plan stratégique dont elle s’est dotée en février 2017. Depuis 30 ans, l'AGEFIPH soutient l'emploi des handicapés en accompagnant les branches professionnelles et les acteurs du monde économique et social. Il s'agit d'un des engagements fort de son plan stratégique qui trouve ici une traduction concrète.